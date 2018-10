Zone 30 te vaak genegeerd: 540 boetes per dag Nancy Nuttin Delphine Vandenabeele

In de eerste helft van dit jaar heeft de politie 97.000 boetes uitgeschreven voor mensen die te hard reden in een zone 30. Veiligheidsinstituut Vias pleit voor nog meer controles, maar vooral voor betere aanpassingen van het straatbeeld in dergelijke zones.

Dertig jaar na het ontstaan van zone 30 werden in de eerste helft van dit jaar maar liefst 540 boetes per dag opgestuurd naar mensen die te snel reden in een zone 30. 46.000 Belgische chauffeurs reden in een zone 30 tot 10 kilometer per uur te snel. Meer dan 48.000 mensen gingen de bon op omdat ze de snelheidslimiet overschreden met 10 tot 30 kilometer per uur en 32.500 automobilisten werden geflitst aan 40 kilometer per uur te veel of meer.



Onduidelijk aangegeven

Uit een enquête van Verkeersinstituut Vias blijkt dat maar liefst twee op de drie Belgen moeite hebben om de snelheidslimiet in een zone 30 te respecteren. Vaak is dat niet omdat bestuurders hardleers zijn, maar gewoon omdat die zones niet duidelijk zijn aangegeven. “Het is daarom belangrijk dat de infrastructuur aangepast wordt om de snelheden naar beneden te krijgen, maar ook snelheidscontroles zijn zeker belangrijk”, klinkt het bij Vias.