Zonder groen scherm kom je niet binnen: Gent controleert identiteitskaart van zwemmers Redactie

22 juli 2019

15u26

Bron: VTM NIEUWS 2

In zwembad Rozebroeken in Gent moet je vanaf vandaag je identiteitskaart laten registreren voor je mag gaan zwemmen. De afgelopen maanden waren er heel wat klachten over aanrandingen, voyeurs of ongewenste aanrakingen. Wie nu betrapt wordt, komt op een zwarte lijst en mag niet meer binnen. Ook van wie braaf komt zwemmen houden ze de gegevens 72 uur bij. Wie steelt of mensen lastig valt, mag drie maand niet komen zwemmen. Voor zedenfeiten loopt het op tot zes maand.