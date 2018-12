Zondag “geen betoging”, wel samenkomst tegen anti-Marrakeshmars LH

14 december 2018

11u09

Bron: Bruzz 11 Door het verbod van Brussels burgemeester Philippe Close hebben aanhangers van een dertigtal linkse verenigingen hun plan voor een optocht geannuleerd, ze komen wel samen voor een ‘antiracistische actie’. De actievoerders verzamelen in het gebouw van de socialistische vakbond ACOD.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) verwees gisteren nog eens naar een besluit dat elke betoging op het grondgebied van het gewest komende zondag verbiedt. Dat werd uitgevaardigd naar aanleiding van de geplande betoging tegen het VN-migratiepact, aangevraagd door Dries Van Langenhove van Schild en Vrienden. Filip Brusselmans, preses van KVHV Antwerpen en organisator van de mars, liet gisteren weten dat de optocht toch zal doorgaan.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hebben de organisatoren van de tegenbetoging besloten om zondag te verzamelen voor een actie in het gebouw van ACOD in Brussel. Onder andere ABVV-jongeren, de studentenbeweging van de PVDA en de jongerenafdeling van Ecolo zullen daaraan deelnemen.

Max Van Cauwenberghe van Comac benadrukt dat er zeker geen samenkomst buiten of optocht komt. “We zien niet uit op een confrontatie. We willen een signaal geven dat extreemrechtse en fascistische organisaties een bedreiging vormen voor de maatschappij. Zij hebben geen plaats in onze straten”, klinkt het.