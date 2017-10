Zondag gaat wintertijd in. Voor de laatste keer? SPS

Bron: RTL Nieuws 0 thinkstock Er is al veel over gepalaverd geweest, maar deze keer lijkt het menens. Een zeventigtal Europarlementsleden wil de zomertijd afschaffen, meldt RTL Nieuws. Wellicht wordt er in december over de resolutie gestemd. Als die wordt aangenomen, betekent dat echter niet dat we volgend jaar meteen een streep trekken onder de zomertijd.

Aanstaande zondag gaat om klokslag 3 uur weer de wintertijd in België in. Dan draaien we de klok een uur achteruit, zodat we weer uitkomen op onze standaardtijd GMT+1 (ofwel de wereldtijd plus een uur).

Als het aan een groep Europarlementsleden ligt, is dat mogelijk een van de laatste keren. De afwisseling tussen zomer- en wintertijd heeft volgens de Europarlementsleden, uit alle acht fracties van het parlement, veel meer nadelen dan voordelen. Vooral het energiebesparende effect van de zomertijd zou achterhaald zijn. De maatschappelijke kosten als gevolg van het verzetten van de klok raamt de Duitse hoogleraar Till Roenneberg, die al veertig jaar de invloed van de klok op het bioritme van mensen bestudeert, voor Duitsland alleen al op 60 miljard euro per jaar, weet RTL Nieuws.

Als de resolutie in december wordt aangenomen, betekent dat echter niet dat de zomertijd meteen wordt afgeschaft. Eerst komt de Europese Commissie aan zet en daarna is het aan de verschillende lidstaten om het plan al dan niet goed te keuren. Als een meerderheid van de EU-landen ook voorstander blijkt van afschaffing, dan is de zomertijd verleden tijd en zullen we het hele jaar door gebruik maken van de wintertijd ofwel de standaardtijd.