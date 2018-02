Zondag eerste gegidste wandeling in leefgebied van Naya: "Maar wie wolvin hoopt te zien, zal bedrogen uitkomen" Dietert Bernaers

21 februari 2018

15u35 0 Landschap vzw organiseert komende zondag een wandeling in het leefgebied van wolvin Naya. "Maar wie hoopt het dier te kunnen spotten, blijft beter thuis", zegt gids Jan Loos. "We gaan zelfs geen sporen kunnen laten zien."

'Wandeling in de Vallei van de Zwarte Beek': zo staat het op de site van Landschap vzw en dat is heel bewust. "De term 'Wolvenwandeling' zou misschien meer mensen lokken", zegt Jan Loos, tevens oprichter van de site 'Welkom Wolf'. "Maar ik vrees dat er dan veel deelnemers teleurgesteld naar huis gaan."

De Vallei van de Zwarte Beek is het publiek toegankelijke stuk van het Limburgse natuurgebied waar wolvin Naya zich al anderhalve maand gevestigd heeft. "In totaal gaat het om 55 vierkante kilometer, het grootste deel is militair domein en dus niet toegankelijk", zegt Loos. "Dat gaan we zeker niet betreden. Maar vanop een 30 meter hoge toren in Koersel gaan we wel over hele gebied kunnen uitkijken."

"Geen sensatie"

Het is erg onwaarschijnlijk dat Naya zondag gespot zal worden. "Het zou zelfs zeer uitzonderlijk zijn mochten we sporen van de wolvin ontdekken. De deelnemers zullen tijdens de wandeling wel veel info krijgen over het gebied en over wolven. Maar wie komt voor sensatie, blijft beter thuis."

De wandeling start om 13.30 uur en is gratis voor leden van de vzw en voor kinderen. Niet-leden betalen 2,5 euro. "Normaal gezien doen we zo'n natuurwandeling voor 20 tot 30 personen. Nu verwacht ik misschien wel wat meer volk. Als de belangstelling heel groot is, plannen we een extra wandeling in de voormiddag. Onze maximumcapaciteit bedraagt zo'n 200 man."

Wolvin Naya stak begin dit jaar de Nederlands-Belgische grens over en verblijft sindsdien op het militair domein van Leopoldsburg. De enige keer dat het dier zich buiten zijn nieuwe leefgebied begaf, beet het in Meerhout twee schapen dood. "Een accident de parcours", zegt Loos. "Blijkbaar is er genoeg wild op het domein want volgens de recentste gegevens blijft ze voortdurend in haar nieuwe leefgebied."