Zondag doet zijn naam alle eer aan, volgende week warm, warmer, warmst ADN

22 juli 2018

06u17

Bron: Belga 0 Het wordt vandaag zonnig en warm met in de loop van de dag enkele wolkenvelden vanaf het noordwesten van het land. Het kwik klimt naar 23 of 24 graden aan zee en op de Ardense hoogvlakten, en naar 28 tot 30 graden in de meeste andere streken. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richtingen, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het rustig en helder tot lichtbewolkt. Het is windstil of er staat een zwakke veranderlijke wind bij minima tussen 12 en 18 graden.

Morgen verwachten we rustig en droog weer met afwisselend zon en wolkenvelden. Aan de kust blijft het overwegend zonnig, met maxima rond 24 graden. Elders variëren de temperaturen tussen 23 graden in de Hoge Venen en 28 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot soms matig aan zee uit variabele of noordwestelijke richtingen.

Van dinsdag tot zaterdag wordt het zonnig met na de middag wat stapelwolken. Het blijft ook meestal droog. De maxima stijgen regelmatig tot boven de 30 graden en ook 's nachts daalt het kwik maar zelden onder de 20 graden. Aan de kust blijft het een stuk koeler.