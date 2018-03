Zondag derde editie Dag van de Motorrijder in Vlaanderen en Brussel TT

23 maart 2018

10u59 0 Deze week brak de lente écht aan, en daarmee ook het moment waarop heel wat motorrijders zich opnieuw in het verkeer begeven. Daarom organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zondag de derde editie van de Dag van de Motorrijder. De hele dag kunnen motorrijders op twaalf locaties gratis terecht om hun vaardigheden te testen en op te frissen, hun motor te laten nakijken en tips mee te krijgen om veilig de baan op te gaan. Ook in Brussel kunnen motorrijders terecht.

Zondag zijn er gratis activiteiten voor motorrijders op 12 locaties verspreid over heel Vlaanderen: Antwerpen, Borgloon, Brasschaat, Brugge, Erpe-Mere, Heusden-Zolder, Hulshout, Kortrijk, Malle, Rotselaar, Sint-Niklaas en Zellik. In Brussel organiseren Brussel Mobiliteit en Via Secura vzw ook een Dag Van de Motorrijder.

Zowel beginnende als meer ervaren motorrijders kunnen er doorlopend terecht voor een gratis technische check-up van hun machine, oefeningen op een behendigheidsparcours, veiligheidsadvies en informatie over opleidingen en verzekeringen.

Op het parcours komen onder meer slalom rijden, traag rijden, korte bochten, keren en het correct uitvoeren van een precisiestop aan bod, inclusief tips van professionele motorinstructeurs. Deelnemers maken kans op prijzen en deelnemende motorhandelaars bieden testritten aan en informeren over een gepaste motoroutfit.

Motorrijders blijven kwetsbaar

In 2017 werden in Vlaanderen 1.518 letselongevallen met motorrijders geregistreerd, zegt de VSV. Daarbij kwamen 36 motorrijders ter plaatse om het leven en raakten er 1.506 gewond. In vergelijking met 2016 daalden zowel het aantal letselongevallen (-0,8 procent) als het aantal gewonden (-0,9 procent), maar steeg het dodental (+8). Op tien jaar tijd is er wel sprake van een positieve evolutie: tussen 2008 en 2017 daalde het dodental met meer dan een derde (van 56 naar 36, een daling met -36 procent), het aantal gewonden nam over dezelfde periode af met -30 procent (van 2.139 naar 1.506).

Motorrijders leggen ongeveer 1 procent van alle voertuigkilometers in Vlaanderen af, maar waren in 2017 betrokken bij 7 procent van alle letselongevallen. Daarbij vertegenwoordigen ze 5 procent van alle gewonden en 16 procent van alle doden ter plaatse. Van alle weggebruikers tellen motorrijders het hoogste aantal gewonden en doden per afgelegde kilometer, ze blijven dus een erg kwetsbare groep in het verkeer.

Dat is met name te wijten aan het feit dat ze geen beschermend koetswerk om zich heen hebben, terwijl ze toch hoge snelheden kunnen halen. Door hun smalle profiel worden ze bovendien vaak minder goed opgemerkt door andere weggebruikers.

Motorrijders leggen ongeveer 1 procent van alle voertuigkilometers in Vlaanderen af, maar vertegenwoordigden in 2017 5 procent van alle gewonden en 16 procent van alle doden ter plaatse

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Motorrijders zien er misschien stoer uit, maar blijven bijzonder kwetsbaar. Per afgelegde kilometer loop je als motorrijder maar liefst 57 keer meer risico om in een ongeval gedood of zwaargewond te raken dan een gemiddelde autobestuurder. Om ongevallen te vermijden zijn een goede kijktechniek en defensief rijden een absolute must. Bij het begin van de lente je vaardigheden opfrissen is dus geen overbodige luxe. Daarom bieden we voor het derde jaar op rij gratis advies én gratis technisch nazicht op 12 locaties verspreid over heel Vlaanderen”.

Alle info vind je op www.dagvandemotorrijder.be en www.motorday.brussels