Zon zal kracht coronavirus verminderen, maar houdt ook risico in

06 april 2020

20u08

Virologen zijn het er over eens: de zon zal de verspreiding van het virus verminderen. Tenminste, als we allemaal wat uit elkaars buurt blijven zoals nu. De zon zorgt er met zijn uv-licht voor dat het virus slechts enkele minuten aanwezig blijft op oppervlakten zoals klinken, balustrades, etc. Maar met het mooie weer zullen mensen zich vaker en massaler buiten begeven, wat de verspreiding van het virus weer in de hand kan werken. Ook tijdens de lente- en zomerdagen zal het dus zaak zijn om ‘in uw kot te blijven’.