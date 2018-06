Zon en wolken, maar het blijft overwegend droog en kwik stijgt naar 25 graden KVDS

03 juni 2018

07u44

Bron: Belga 30 Het KMI verwacht voor deze namiddag zonnige perioden en stapelwolken bij maximumtemperaturen van 21 tot 26 graden. Zondagavond en -nacht lage wolken en mistbanken in het westen en het centrum van België en soms wat wolkensluiers in de Ardennen. Minima van 10 tot 15 graden. Voor maandag en dinsdag voorspelt de weerdienst na het optrekken van het ochtendgrijs opklaringen afgewisseld met wolkenvelden met kans op een bui in het zuiden en maxima rond 25 graden in het centrum.

Maandag hangen er eerst lage wolken in Laag- en Midden- België, maar geleidelijk vormen er zich opklaringen. In de kuststreek kan het echter de hele dag grijs blijven. In de Ardennen begint de dag met zon, later vormen er zich stapelwolken met kans op een lokale bui, vooral langs de Franse grens. De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en 26 graden in het uiterste zuiden van het land, bij een matige noorden- tot noordoostenwind.

Maandagnacht worden de lage wolken talrijker vanuit de kuststreek. De minima liggen tussen 11 en 16 graden. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten.

Dinsdagochtend kunnen lage wolken, nevel en mistbanken vrij hardnekkig zijn, vooral in het westen van het land. Nadien vormen er zich (brede) opklaringen. In de loop van de dag neemt de kans op buien langs de Franse grens toe. De maxima liggen tussen 19 graden aan de kust en op de hoogten, en 25 graden in Vlaanderen.

Vanaf woensdag onstabiel weer met onweersbuien.