Zomertijd of wintertijd? Gedoe duurt wellicht nog drie jaar

26 oktober 2018

13u57

Bron: VRT, De Morgen, eigen berichtgeving 0 Het laddertje dat je tweemaal per jaar bezigt om uw klokken op zomer- dan wel winteruur te zetten, kan je na zondag best nog niet naar de vergeethoek van het tuinhok verhuizen. Het ziet er naar uit dat we nog drie jaar blijven knoeien met de tijd. Ons land steunt immers het Oostenrijkse voorstel om niet volgend jaar, maar pas in oktober 2021 komaf te maken met dat gedoe. Premier Michel wil de bevolking nog raadplegen.

Europees commissievoorzitter Jean-Claude Juncker opende eind augustus de discussie met zijn voorstel om een keuze te maken tussen winter- en zomeruur. De lidstaten mochten zelf kiezen voor permanente zomertijd of wintertijd. Tegen eind dit jaar moesten ze dat beslissen, zodat het volgend jaar afgelopen zou zijn met vooruit- of achteruitzetten van de klok.

Anderhalf jaar op voorhand

Al gauw bleek dat de lidstaten er niet uit raken en dus wordt de beslissing wellicht uitgesteld tot 2021. Huidig EU-voorzitter Oostenrijk werkte een voorstel in die zin uit, volgende week moet op een informele top in Wenen de knoop doorgehakt worden. Ons land steunt het uitstel. Oostenrijk stelt voor om in oktober 2021 de laatste keer om te schakelen. De Europese lidstaten moeten in dat voorstel niet een half maar anderhalf jaar op voorhand laten weten of ze op zomertijd dan wel op wintertijd willen blijven.

