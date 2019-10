Exclusief voor abonnees

Zomertijd leidt tot meer hartaanvallen, in wintertijd begaan we meer ongelukken: wanneer stoppen we met het verzetten van de klok?

Luc Beernaert

24 oktober 2019

16u16

114

Over het omschakelen tussen winter- en zomertijd is slechts één ding duidelijk: de Belg wil er vanaf, net als de Europese instellingen. Toch draaien we in de nacht van zaterdag op zondag de klok weer een uur terug en krijgen we dus wat extra slaap. Wat zijn de voor- en nadelen van zomer- dan wel wintertijd? Krijgen we Europa daarover ooit op één lijn als zelfs Vlamingen en Walen verschillende voorkeuren hebben? En wanneer houdt het op, dat tweemaal per jaar knoeien met de wijzers van de klok?