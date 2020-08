Zomerschool.Vlaanderen gaat op 10 augustus van start ISA

03 augustus 2020

13u51

Bron: Belga 0 Leerlingen van het lager onderwijs moeten vanaf 10 augustus niet langer het huis uit voor de zomerscholen. De Vlaamse regering lanceert dan Zomerschool.Vlaanderen , een multimediaplatform met lessen op maat van de leerlingen. De lessen van deze virtuele zomerschool zullen vanaf 10 augustus ook drie weken lang te zien zijn op de VRT. Vier leerkrachten, bijgestaan door onderwijsexperts, geven de lessen, en in de video's duiken ook bekende gezichten op.

De programma's van Zomerschool.Vlaanderen zijn op tv te zien op één en online onder meer via Ketnet en VRT.nu. De lessen worden permanent en gratis toegankelijk gesteld voor kinderen, hun ouders en scholen. Ook via sociale media en platformen voor leerkrachten zal het materiaal beschikbaar gemaakt worden.

Educatief aanbod per graad

Bedoeling is een extra ondersteunend educatief aanbod te voorzien voor een leeftijdsgroep die door de coronacrisis op onderwijsvlak erg getroffen is. De gemiste lessen worden niet vervangen, maar het platform wil de leerlingen vooral op een leuke manier zo goed mogelijk voorbereiden op het volgende schooljaar.

Per graad is er een educatief aanbod over verschillende onderwerpen, zoals taal, wiskunde en wetenschappen. De lessen starten met een korte inleiding door bekende gezichten. Zij doen ook op een speelse manier activiteiten die met de lessen te maken hebben. Het gaat onder meer om TikTokster Stien Edlund, ‘#LikeMe’-gezicht Joey Kwan, actrice Ianthe Tavernier en presentatrice Maureen Vanherberghen.

Zomerschool.Vlaanderen is een initiatief van de ploeg achter Universiteit van Vlaanderen, en wordt ondersteund door de Vlaamse ministers van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), en van Jeugd en Media, Benjamin Dalle (CD&V), en door de VRT.

Eerder was al bekendgemaakt dat de Vlaamse regering 600.000 euro investeert in dit platform.