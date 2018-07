Zomerkoopjes een succes ondanks extreme hitte AV

27 juli 2018

15u36

Bron: BELGA 0 De modedetailhandel is tevreden over de zomerkoopjes die aan hun laatste dagen bezig zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 364 zelfstandige kleding- en schoenenwinkels. Zij zagen hun omzet met gemiddeld 4 procent stijgen in vergelijking met de koopjes van vorige zomer.

Succesvolle zomerkoopjes

"Het mooie weer doorheen de maand juli zorgde voor heel wat kooplustigen die op zoek gingen naar typische zomeritems", aldus voorzitter Christine Mattheeuws. "De verkoop verliep de laatste dagen wel minder door het te warme weer, maar globaal gezien kunnen we spreken van succesvolle solden."

Net zoals bij de zomerkoopjes van 2017 is er bij de modedetailhandel ook dit jaar sprake van een omzetstijging. Gemiddeld zagen de zelfstandige kleding- en schoenenwinkels hun omzet dit jaar met 4 procent toenemen ten opzichte van de zomersolden van vorig jaar, die met een omzetstijging van 2,5 procent eindigden.

Het mooie zomerweer dat tijdens de maand juli aanhield, zit daar voor een groot stuk tussen. Typische zomeritems zoals kleedjes, T-shirts, topjes, shorts, sandalen... gingen heel vlot over de toonbank.

Verkoop daalt zienderogen door hitte

Door het extreem warme weer nam de verkoop wel zienderogen af sinds het begin van deze week. De Belg zoekt duidelijk liever de koelte op, dan de warme winkelstraten. Toch is de sector in het algemeen tevreden over de koopjesperiode. "Het is voor hen ook een opsteker, want het voorjaar verliep voor ruim zes op de tien kleding- en schoenenwinkels een pak slechter dan de voorbije jaren", klinkt het nog.

Behoud van de zomerkoopjes

Op politiek vlak gaan er vaak stemmen op die pleiten voor het afschaffen van de sperperiode en de zomerkoopjes. NSZ pleit voor het behoud van de koopjes. "Het afschaffen van de solden en de sperperiode zou het einde betekenen voor aardig wat zelfstandige kleding- en schoenenwinkels en leiden tot het enkel vinden van eenheidsworst bij steeds dezelfde ketens", klinkt het.