Zomeren dit weekend: kust en provinciedomeinen zijn er klaar voor FT/SPK/MMB/BKH/VTT/PhT/VDI

26 mei 2018

06u36

Bron: Eigen berichtgeving 1

Met het warme zomerweekend voor de boeg worden extra treinen ingelegd naar de kust. Dat zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Er komt een extra trein tussen Hasselt en Blankenberge, drie tussen Luik en Oostende, net als tussen Brugge en Blankenberge. In totaal gaat het om zeven opgaande treinen, die vanzelfsprekend ook de omgekeerde beweging maken. We verwachten veel pendelaars." Met temperaturen die volgens de voorspellingen hier en daar de 30 graden halen, zijn ook de reddingsposten aan de kust bemand. In Oostende gaat het om drie posten, in De Haan zijn er twee geopend. Blankenberge telt zes bewaakte zones, in Knokke-Heist zijn het er drie. Ook de provinciale domeinen zijn klaar om een massa baders en zonnekloppers te ontvangen. In Vlaams-Brabant hangt de groene vlag uit in de 'Plas' in Rotselaar en Provinciedomein Huizingen. Ook in 'De Gavers' (West-Vlaanderen) houden redders tussen 11 uur en 19 uur een oogje op het zwemwater. In Antwerpen zijn zwembad De Molen op Sint-Anna Linkeroever en Zwemvijver Boekenberg in Deurne open - al is dat al een paar weken zo. Ook recreatiedomein 'De Mosten' in Meer kan zwemmers ontvangen. In Oost-Vlaanderen is dan weer Domein Puyenbroeck open, in de Blaarmeersen in Gent is zwemmen nog verboden. Daar komen pas redders vanaf juni.