Zomercarnaval, daar lachen ze in Aalst eens mee

IDEETJE VAN BURGEMEESTER KRIJGT KRITIEK

MAC/RLA

18 september 2020

05u00

0

Lopen de 'voil jeanetten' volgend jaar in Aalst onder een stralend zonnetje in de carnavalsstoet? Het zou zomaar eens kunnen, want burgemeester Christoph D'Haese gooide gisteren het plan voor een carnaval in juni op tafel, nu de februari- editie definitief is afgevoerd. Al zijn niet alle carnavalisten enthousiast.