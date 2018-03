Zomer komt eraan: laat u tijdig vaccineren voor u vertrekt, ook voor dichtbijvakanties zijn er lange wachttijden ep

09 maart 2018

10u34

Bron: Belga 0 Nu de Belgen zich aan het einde van de winter stilaan opmaken voor hun voorjaars- of zomervakantie, roept het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) hen vandaag op om minstens een maand op voorhand een afspraak te maken voor vaccinaties.

Het ITG raadt mensen aan om zich vooraf goed te informeren over hun bestemming en minstens een maand - en het liefst langer - van tevoren een afspraak te maken voor vaccinaties. Momenteel lopen de wachttijden al op tot meer dan twee weken.

Reizigers kunnen ook bij huisartsen terecht voor advies en de meeste vaccinaties, behalve voor gele koorts. In een reiskliniek krijgen ze daarnaast ook gespecialiseerd reisadvies, bijvoorbeeld voor langdurige avontuurlijke reizen in de tropen, of reizen met een bestaande medische conditie.

Maar ook dichter bij huis moeten gezondheidsrisico's goed overwogen worden, waarschuwt het ITG. Zo komt het door teken overgebrachte tekenencefalitis voor in bosrijke gebieden in Centraal-Europa, waaronder Oostenrijk.

Op de website van het ITG, www.reisgeneeskunde.be, staat reisadvies per land en wordt ook aandacht besteed aan dichtbijvakanties. In 2017 bezochten 18.304 Belgen de reiskliniek van het ITG voor advies en vaccinaties, een lichte stijging ten opzichte van de 17.823 reizigers in 2016.

