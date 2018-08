Zoetere peren en appels dankzij vele zonneschijn TTR

16 augustus 2018

13u42

Bron: Belga 1 Door de vele zonneschijn van de afgelopen weken en maanden zijn de appels en peren mogelijk iets kleiner, maar zullen ze ook zoeter smaken. "Uit de tests bleek dat ze heel veel suiker bevatten, en dat is te danken aan de zonneschijn", zegt Boerenbond-adviseur Pieter Timmermans vandaag.

De pluk van Conferenceperen, de populairste peer bij de Vlaamse telers, is vandaag gestart. Na verschillende tests op het fruit bepaalde het Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), onlangs dat Conferenceperen het best geplukt worden tussen 16 augustus en 31 augustus. Voor appels begint de pluk later, en hangt die ook af van soort tot soort, maar voor de Jonagold zal dat de eerste helft van september zijn.

De bedoeling van het advies van het VCBT is ervoor te zorgen dat het fruit zo lang mogelijk bewaart. "Dat advies wordt doorgaans redelijk goed opgevolgd, al wordt er soms ook nadien nog geplukt", aldus Timmermans.

Oogst

Door de warme en droge zomer zal de oogst ook iets lager liggen dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Verwacht wordt dat dat voor peren 6 procent minder zal zijn, en voor appelen 5 procent minder. Dat meldde de Boerenbond vorige week al.

De Belgische perenoogst wordt momenteel geraamd op 317 miljoen kg. Begin juli werd al een eerste raming opgemaakt, op basis van een bevraging bij 200 Belgische fruitteeltbedrijven, maar door het zomerweer moest dat eerste cijfer al bijgesteld worden met meer dan 10 procent. Voor de appelen wordt de oogst op 216 miljoen kg ingeschat, maar daar is nog geen bijstelling gebeurd omdat de pluk pas over enkele weken start.

Prijs

Conferenceperen gedijen prima in een gemiddelde Belgische zomer, maar zijn niet zo goed bestand tegen de te warme temperaturen van de afgelopen weken. "Vandaar dat ze dus iets kleiner zullen zijn", zegt Timmermans.

"De prijs van het fruit is op dit moment nog moeilijk in te schatten", aldus nog Timmermans. "We hopen natuurlijk op een goede prijs, maar dat valt nog te bezien. De prijzen voor enkele vroegere perenvariëteiten zijn alvast hoopgevend."