Zoektocht naar vermiste Wout (36) gaat onverminderd voort

Rob Van herck

23 augustus 2018

08u55

Bron: VTM NIEUWS

Meer dan 100 vrienden en familieleden zoeken al dagenlang naar Wout Christiaens, een man van 36 uit Sint-Niklaas, die sinds zaterdag vermist is. Hij werd toen voor het laatst gezien in zijn huis in de Bekelstraat.