Zoektocht naar vermiste roeier in kanaal Brussel-Willebroek Redactie

15 september 2018

21u45

Bron: Belga 0

In het kanaal Brussel-Willebroek ter hoogte van de Oostvaartdijk in Grimbergen is een roeier vermist, nadat hij omstreeks 20 uur in het water was terechtgekomen. Een tweede inzittende van de roeiboot is wel terecht. Dat meldt Alain Habils van de brandweer Vlaams-Brabant - West. Momenteel is een grootscheepse zoekactie aan de gang waar diverse brandweerkorpsen bij betrokken zijn.