Zoektocht naar vermiste roeier in kanaal Brussel-Willebroek hervat

16 september 2018

08u00

Bron: eigen berichtgeving, belga 8

In het kanaal Brussel-Willebroek ter hoogte van de Oostvaartdijk in Grimbergen is een roeier vermist, nadat hij zaterdag omstreeks 20 uur in het water was terechtgekomen. Een tweede inzittende van de roeiboot is wel terecht. Dat meldt Alain Habils van de brandweer Vlaams-Brabant - West. Er werd een grootscheepse zoekactie gestart waar diverse brandweerkorpsen bij betrokken zijn, maar om 22.30 uur moest de zoektocht gestaakt worden. Vandaag gaat de zoekactie verder. Op dit ogenblik zijn nog geen details bekend over de omstandigheden waarin de roeier in het water is terechtgekomen.