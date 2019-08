Zoektocht naar vermiste geldkoerier Francis Zwarts levert niks op: onderzoek verdwijnt weer in koelkast Stéphanie Romans tvc

27 augustus 2019

18u51

Bron: eigen berichtgeving, Belga 0 De politie stopt na twee dagen met zoeken naar het lichaam van Francis Zwarts. Dat meldt het Brusselse parket. De geldkoerier verdween 37 jaar geleden na een roofoverval op zijn geldtransport. “De politie heeft ons net gebeld. Ze hebben breder en dieper gegraven dan de aangegeven begraafplaats. Ze hebben niets gevonden”, zegt de dochter van Zwarts.

Een sprankeltje hoop koesterde ze nog: de dochter van de verdwenen geldkoerier Francis Zwarts. Twee weken geleden kondigde het gerecht aan dat er opnieuw gezocht zou worden naar zijn lichaam na een nieuwe tip over de vindplaats. “Ik had zo graag éindelijk geweten waar mijn vader al die tijd was”, zegt de hoogzwangere Jessy Zwarts (37). “We hebben daar nood aan: fysiek bewijs van zijn overlijden. Anders blijf je toch altijd met de gedachte rondlopen dat hij misschien, héél misschien nog leeft. Zelfs al weten we wel beter. Helaas moeten we nu aanvaarden dat we nog steeds niet weten waar hij is begraven.”

Ook het Brusselse parket bevestigde het nieuws. “Het was voor ons belangrijk om, al was het maar uit respect voor de familie, alle deuren te sluiten, maar dat is ditmaal helaas vruchteloos gebleken”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Hopelijk duiken er in de toekomst andere elementen op die wel leiden tot de antwoorden waar de familie al 37 jaar naar zoekt.”

Goud, diamanten en Cartier-horloges

Francis Zwarts verdween op 25 oktober 1982 toen hij als koerier overvallen werd aan de luchthaven van Zaventem. De bestelwagen waarin hij een lading diamanten, dertig goudstaven, twaalf dure Cartier-horloges en tientallen goudmunten vervoerde, werd daags nadien leeg teruggevonden aan een publiek stort in Diegem, maar hijzelf bleef spoorloos.

In 1995 werd Madani Bouhouche, een ex-rijkswachter wiens naam ook regelmatig vernoemd wordt in het dossier rond de Bende van Nijvel, door het hof van assisen veroordeeld tot 20 jaar cel voor roofmoord op Zwarts. Bouhouche was tegen de lamp gelopen nadat zijn ex-vrouw gezien was met één van de gestolen Cartier-horloges. Bouhouche’s vaste kompaan Robert Beijer, ook een ex-rijkswachter, werd vrijgesproken voor de moord maar kreeg 14 jaar cel voor andere feiten en voor de heling van de uurwerken.

Die Beijer verklaarde dat hij de overval georganiseerd had maar er zelf niet aan had deelgenomen, en dat Bouhouche hem verteld had wat hij met het lichaam had gedaan. In 2007 gaf Beijer ook al aan dat hij wist waar Zwarts begraven lag. Volgens sommige media is het ook Beijer die, een tweetal maanden geleden, naar Brussel is gekomen om die begraafplaats aan te duiden.

Maandag begonnen de politie en de Civiele Bescherming te graven op een braakliggend terrein in Neder-over-Heembeek, aan de Van Praetbrug, maar die zoekacties zijn na twee dagen vruchteloos gebleken.