Zoektocht naar vermiste Belgische rugzaktoerist (18) in Australië levert niets op

08 juni 2019

16u19

De zoektocht naar Theo Hayez (18) in Byron Bay, waar hij het laatst gezien is op 31 mei, en ook in Melbourne, waar hij naartoe zou gaan, heeft tot nog toe nog niets opgeleverd. Theo was al bijna een jaar door Australië aan het trekken. Een week geleden verliet hij een bar in een trekpleister voor rugzaktoeristen. Sindsdien werd hij niet meer gezien. De politie beschouwt de verdwijning als onrustwekkend.

"Onze ambassade in Canberra, Australië, staat in nauw contact met de lokale politie van Byron Bay, die koortsachtig op zoek is naar aanknopingspunten voor de verdwijning van de 18-jarige Brusselse student Theo Hayez in Australië." Zo zegt Karel Lagatie, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken.

De politie van het Australische Byron Bay had vrijdag een opsporingsbericht verspreid voor Theo Hayez. De jongeman werd het laatst gezien op 31 mei, toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet. Sindsdien is er geen spoor meer van hem, aldus Australische media.

In de vroege uurtjes van 1 juni was hij nog actief op WhatsApp. "We hebben met zijn familie gesproken en zij zeggen dat hij altijd erg stipt is in het antwoorden op berichtjes", aldus Matt Kehoe, hoofdinspecteur bij de politie van Byron Bay. Dat was de afgelopen dagen niet meer het geval. Volgens de politie gaat het dan ook om een onrustwekkende verdwijning. "Natuurlijk zijn we erg ongerust. Hij is nu zeven dagen vermist. Ook het feit dat hij al zijn spullen in de herberg achtergelaten heeft, is zorgwekkend", aldus een vriend van hem.

Hayez kwam eind vorig jaar naar Australië met een werkvisum en zou deze week normaal weer naar België terugkeren. Zaterdagochtend lokale tijd werd een zoekactie gehouden in de ruime omgeving van waar Hayez voor het laatst opgemerkt werd, namelijk de Cheeky Monkey's bar. Die bleef dus zonder resultaat.