Zoektocht naar kandidaten voor de uitbating van eerste transitiehuizen voor gedetineerden AV

30 juli 2018

15u47

Bron: BELGA 0 Zowel in Vlaanderen als in Wallonië komt er een pilootproject met transitiehuizen. Dat zijn kleinschalige detentiehuizen waar gedetineerden onder begeleiding het laatste deel van hun straf kunnen doorbrengen. Het gevangeniswezen gaat nu op zoek naar kandidaten voor de uitbating van die transitiehuizen. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens.

Het idee van de transitiehuizen bestaat al enige tijd: ze vormden een onderdeel van het Masterplan Gevangenissen van minister Geens uit 2016. Met dat plan wil de CD&V-minister de overbevolking in de gevangenissen terugdringen en de gevangenisinfrastructuur vernieuwen.

In een transitiehuis zijn ongeveer 15 plaatsen voorzien voor bepaalde gedetineerden. In zo'n transitiehuis kunnen ze tegen het einde van hun straf terecht. De bedoeling is dat de gevangenen worden bijgestaan en begeleid om nadien opnieuw vlotter te integreren in de maatschappij.

Zoektocht naar kandidaten

Het gevangeniswezen gaat nu op zoek naar kandidaten voor de uitbating van de twee pilootprojecten, één in Vlaanderen en één in Wallonië. Er zal gewerkt worden met een subsidiesysteem waarbij de gekozen organisatie een vaste dagprijs per plaats zal ontvangen. Wie geïnteresseerd is, moet tegen vrijdag 21 september (uiterlijk 15 uur) zijn dossier indienen. Meer informatie over de kandidaatstelling is terug te vinden via: https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_114 .

Een succes?

Als de pilootprojecten na evaluatie een succes blijken te zijn, komt er na een jaar een uitbreiding naar ongeveer 100 plaatsen. "Een gedetineerde moet de kans krijgen zich voor te bereiden op een eventuele re-integratie in de maatschappij. De transitiehuizen die opgenomen zijn in Masterplan III kunnen hiertoe bijdragen", legt minister Geens uit. "De gedetineerde krijgt naar het einde van zijn straf de kans om te werken aan een aantal principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht naar een job en de sociale omgang met andere mensen buiten de beveiligde muren. Zo begeleiden we de gedetineerde en ondersteunen we deze om terug een eigen plaats te vinden in de samenleving."

