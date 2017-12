Zoektocht met sonarboot naar Lokeraar (50) die thuis op ligfiets vertrok, maar niet meer terugkeerde Didier Verbaere

Bron: Eigen berichtgeving 15 Didier Verbaere De Cel Vermiste Personen van de federale politie voert momenteel een onderzoek uit met een sonarboot op de Schelde in Schellebelle, tussen Wetteren en Wichelen. Samen met een duikteam van de brandweer zijn ze op zoek naar Wim Van Renterghem. De man uit Lokeren, vijftiger en MS-patiënt, was er vorige week woensdag op uit getrokken met zijn ligfiets, maar keerde niet terug.

Alain Remue van de Cel Vermiste Personen bevestigt de zoekactie en is ter plaatse met zijn team. Er is momenteel nog geen lichaam bovengehaald.

Wim Van Rentergem is 1.85 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft blauwe ogen en is kaal. De dag van zijn verdwijning droeg hij een witte regenjas, een lange zwarte wielrennersbroek met één witte streep en witte wielrennerschoenen. Zijn ligfiets heeft een wit frame, aan de achterzijde is momenteel een oranje vlag bevestigd. De man heeft dringend medische zorgen nodig. Wie meer weet, kan dat melden op het gratis nummer 0800/30.300.

Wie heeft Wim VAN RENTERGEM (50) gezien ? #vermist in Lokeren op 20/12/17. https://t.co/SCRh5DVagB pic.twitter.com/2msPa3Bfs3 Opsporingsberichten(@ politie_zoekt) link