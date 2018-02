Zoektocht gestart naar opvolger Cathérine De Bolle als baas federale politie Redactie

26 februari 2018

11u23

Bron: belga 2 De zoektocht naar een nieuwe baas voor de Belgische federale politie is opgestart. De vacature is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad. Huidig politiebaas Cathérine De Bolle wordt op 1 mei het nieuwe hoofd van de Europese politieorganisatie Europol. Geïnteresseerden hebben twintig dagen de tijd om zich kandidaat te stellen.

De commissaris-generaal van de federale politie wordt door de koning aangewezen op voordracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, na gemotiveerd advies van de federale politieraad, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Om in aanmerking te komen moeten kandidaten onder meer de graad van hoofdcommissaris hebben of die van commissaris mits enkele voorwaarden. Ze moeten minstens 40 jaar oud zijn en nog ten minste vijf dienstjaren kunnen vervullen voor de verplichte leeftijd van opruststelling.

Op 29 februari 2012 legde de toen 42-jarige De Bolle de eed af als eerste vrouwelijke en ook jongste commissaris-generaal van de federale politie. In 2015 werd ze Europees vertegenwoordiger in het uitvoerend ­comité van Interpol, het wereldwijde samenwerkingsverband van politiediensten, een mandaat van drie jaar. In mei vorig jaar maakte de federale politie bekend dat De Bolle bij Europol graag de Brit Rob Wainwright zou opvolgen.

Eind oktober raakte bekend dat De Bolle topkandidaat was voor de functie. Ze doorstond de selectieprocedure en haar naam prijkte bovenaan een shortlist met drie overgebleven kandidaten. Behalve De Bolle werden ook de Tsjech Oldrich Martinu en de Nederlander Wil van Gemert weerhouden. Begin december bleek dat De Bolle het gehaald had van Martinu en van Gemert.