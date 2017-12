Zoekacties naar vermiste schoonbroers aan de gang in kanaal Brugge-Oostende Siebe De Voogt

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Er zijn momenteel zoekacties aan de gang op het kanaal tussen Brugge en Oostende in het kader van de verdwijningszaak van twee schoonbroers uit Jabbeke. Patrick Coudeville (62) en Henk Haedens (62) werden maandagmiddag voor het laatst gezien in het restaurant Jolly Sailor in Oostende.

Ze vertrokken omstreeks 15.30 uur in een opvallende blauwe pick-up naar Brugge waar ze een appartement voor Henk gingen zoeken. Toen ze niet kwamen opdagen, werd alarm geslagen. Politie en parket verspreidden gisteren een opsporingsbericht.

Of dat veel tips opleverde, is niet duidelijk. Zeker is wel dat het kanaal vandaag afgezocht wordt met een sonarboot onder leiding van de Cel Vermiste Personen. De speurders vermoeden immers dat de schoonbroers door de hevige sneeuwval maandag mogelijk aan het slippen gingen en in het water belandden.

