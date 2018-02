Zoekactie stopgezet: drenkeling in Aalst in Dender gevallen

Koen Baten

12 februari 2018

07u12

Bron: Eigen berichtgeving

293

In de Dender in Aalst is even na acht uur vanochtend de zoektocht naar een drenkeling stoppgezet. De hulpdiensten hadden tot op dat moment een grote zoektocht gehouden naar een drenkeling die in het water is terechtgekomen. Iets voor zes uur had de brandweer een oproep over een persoon in het water gekregen.