Zoekactie stopgezet: drenkeling in Aalst in Dender gevallen, slachtoffer is vermoedelijk carnavalist Koen Baten

12 februari 2018

07u12

In de Dender in Aalst is even na acht uur vanochtend de zoektocht naar een drenkeling stoppgezet. De hulpdiensten hadden tot op dat moment een grote zoektocht gehouden naar een drenkeling die in het water is terechtgekomen. Iets voor zes uur had de brandweer een oproep over een persoon in het water gekregen.

De politie kreeg om 5.21 uur een oproep dat er een persoon in het water was gevallen tussen de Sint-Annabrug en de Zwarte Hoekbrug. De man kwam enkele meters voor de Zwarte Hoekbrug in het water terecht. Enkele getuigen zouden nog een reddingsboei hebben uitgegooid nadat hij om hulp riep, maar de man kon hem niet vastgrijpen.

Meteen kwam een grootscheepse zoekactie op gang, met een duikploeg en sonarboten. De brandweer heeft twee uur lang gezocht, maar er werd niets waargenomen en na zo'n twee uur werden alle boten uit het water gehaald. De zoektocht vond plaats ter hoogte van de Tragel.

De omstandigheden van het ongeval en de identiteit van de persoon zijn nog niet bekend. Volgens de brandweer ging het waarschijnlijk om een carnavalist. De cel Vermiste Personen van de federale politie is ter plaatse, maar het is nog niet duidelijk welke bijkomende middelen er ingezet worden. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte gebracht en volgt het onderzoek op.