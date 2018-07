Zoekactie naar vermiste man (51) in vijver Hazewinkel hervat Tim Van der Zeypen HA

23 juli 2018

09u21

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 26 In Willebroek is de zoekactie heropgestart naar de 51-jarige man die gisterenavond rond 20.30 uur vermist geraakte op de roeivijver van het domein Hazewinkel. De man was er aan het zwemmen met vrienden. Zij sloegen alarm wanneer de man plots nergens meer te bespeuren was.

Hoewel zwemmen in de roeivijver verboden is, was de vermiste man samen met wat vrienden gisterenavond in het water. "Een getuige hoorde de man roepen, waarna hij in het water verdween", zegt een woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek. "Zijn vrienden probeerden hem nog aan wal te krijgen, maar dat mislukte. Ze zijn toen aan de kant gegaan en hebben de hulpdiensten verwittigd."

De vijver van het domein werd gisterenavond, tot het te donker werd, uitgekamd door de brandweer en er werd ook een helikopter van de Federale Politie ingezet, om de man vanuit de lucht te zoeken. Met een sonarboot wordt er vandaag verder gezocht naar de vijftiger.

Het is streng verboden om te zwemmen in de plas. Door de grote omvang is het gemakkelijk om in de problemen te geraken. De vijver is tot 17 meter diep, aan de bodem zakt de temperatuur tot 7 graden.

Sportkampen

Op en langs de recreatievijver vinden de hele zomer sportkampen plaats. De ouders van de deelnemers werden deze ochtend met een brief ingelicht over de zoekactie. Een deel van de vijver is afgesloten, maar de activiteiten kunnen voorlopig gewoon doorgaan.

Gisterenmiddag vonden duikers van de brandweer nog het lichaam van een man die zaterdag vermist was geraakt na een duik in de E10-plas in Brasschaat. Ook daar is het verboden om op eigen houtje te gaan zwemmen. En in Henegouwen verdronk gisteren nog een Fransman in het kanaal van Hensies. De dertiger was met vrienden van een brug over de vaart gesprongen.