Zoekactie naar vermiste Genkenaar Ronald Vandereycken in Maastricht levert niets op

12 april 2018

17u39

Bron: Belga 4 In het Nederlands-Limburgse Maastricht werd gisteren een zoekactie gehouden naar het lichaam van de vermiste Ronald Vandereycken uit Genk. De man is sinds 3 juni vorig jaar vermist. Het Limburgse gerecht gaat ervan uit dat hij met geweld om het leven is gebracht.

De 53-jarige Vandereycken is de laatste keer in het centrum van Genk opgemerkt. Zijn voertuig, een Peugeot 207, werd op 27 juli 2017 teruggevonden in het kanaal in Gellik bij Lanaken. De speurders hadden aanwijzingen dat het lichaam van Vandereycken mogelijk in Maastricht gedumpt werd.

De Nederlandse politie, samen met speurders van de Limburgse federale gerechtelijke politie, leden van het Disaster Victim Identification (DVI) Team, de Cel Vermiste Personen en de civiele bescherming namen aan de zoekactie deel. De zoektocht had een negatief resultaat. Dat maakte het Limburgse parket vandaag bekend.

In het onderzoek naar de verdwijning van de 53-jarige Ronald Vandereycken belandde in juni vorig jaar de 54-jarige Marc C. uit Bilzen in de cel.