Zoekactie naar vermist kindje (2) in Oud-Heverlee succesvol: Vince is weer terecht

00u25

Kim Aerts De vermiste Vince is weer terecht.

In Oud-Heverlee zochten hulpdiensten vannacht met man en macht naar een tweejarig kind dat sinds 22 uur vermist was. De kleine Vince droeg enkel een pyjama met sterretjes op. Om 1.50 uur had de zoekactie nog niets opgeleverd. Ondertussen is de vermiste Vince weer terecht. Op de foto zien we Vince die om 2.20 uur wordt afgevoerd.