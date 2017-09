Jongetje van 2 om 2 uur 's nachts teruggevonden Kim Aerts

00u25 0 Kim Aerts De vermiste Vince is weer terecht. In het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee is gisteravond vier uur lang met man en macht ­gezocht naar een ­jongetje van 2. Sinds 22 uur was de kleine Vince spoorloos. Om 2 uur werd het kind, dat enkel een pyjama droeg, onderkoeld ­gevonden op bijna een kilometer van zijn huis.

Minstens vijf politieploegen en tientallen brandweerlui ­kamden gisteravond het gebied rond het ouderlijk huis in de ­Hazenfonteinstraat uit. Hoe het kind weggeraakt was uit de woning, was ­gisteravond nog niet duidelijk.



Sinds 22 uur zocht de politie naar het jongetje. Omstreeks 23 uur werd de hulp van de brandweer ­ingeroepen. Ook tientallen bewoners uit ­omliggende straten hielpen mee. Zij kregen van de ­politie de opdracht om de naam van het ­jongetje, Vince, te roepen. Hij droeg een sterretjes­pyjama.



De zoekhelikopter werd een tijd weggestuurd opdat men het kind zou kunnen ­horen als het zou roepen of huilen.



Op een spoorweg, die recht tegenover het huis ligt, liepen brandweer­mannen in het pikdonker met zaklampen. «Het spoorverkeer op de lijn tussen ­Leuven en Heverlee werd op vraag van de politie stilgelegd», aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.



Er werden ook speurhonden ­ingezet en met warmtecamera's werd gezocht in het ­struikgewas. Aan de ­achterzijde van de woning ligt een natuur­gebied met grote vijvers. Ook daar was een zoekactie aan de gang. Geregeld ­waren er felle stortbuien, wat het ­zoeken nog bemoeilijkte.



Na een zoektocht van vier uur werd de kleine Vince iets voor 2 uur teruggevonden. Het jongetje bevond zich in een donker boswegje op bijna een kilometer van zijn huis. Hij was onderkoeld. Agenten ontfermden zich meteen over hem in een ­anonieme politiewagen, namen hem op schoot en ­dienden hem zuurstof toe. Er kwam ook een ambulance ter plaatse. Die bracht het kind rond 2.15 uur naar het ziekenhuis.

Kim Aerts