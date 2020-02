Zoals verwacht nu de liberalen in de arena? Laruelle en Dewael aangekomen bij de koning Redactie

19 februari 2020

18u31 0 Koning Filip zal waarschijnlijk vanavond nog een opvolger voor Koen Geens (CD&V) aanstellen in de federale formatie, ruim 270 dagen na de verkiezingen. Het lijken twee opvolgers te zullen worden: Sabine Laruelle (MR) en Patrick Dewael (Open Vld) zijn zonet aangekomen op het paleis en krijgen wellicht de opdracht.

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) en senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) zijn aan het paleis gearriveerd voor een audiëntie bij de koning. Het lijkt er sterk op dat zij nu in het veld zullen gestuurd worden. Er wacht hen sowieso een aartsmoeilijke opdracht. De relaties tussen de verschillende tenoren in de federale regeringsvorming zijn op zijn zachtst gezegd onderkoeld.

Eerder vandaag kwam er een einde aan de grote consultatieronde van koning Filip, die op zoek moest naar nieuwe pistes nadat koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) eind vorige week zijn opdracht had teruggegeven.



Na sp.a-voorzitter Conner Rousseau, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en de Ecolo-covoorzitters gisteren kwamen vandaag Paul Magnette (PS), François De Smet (Défi), Joachim Coens (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) op audiëntie. Rutten als allerlaatste dus, en daar was een reden voor: het viel al te verwachten dat er nu een (of meer) liberalen in de arena zouden worden gestuurd.

Niet omdat dat de wonderoplossing is, “maar eerder bij eliminatie van andere mogelijkheden”, klonk het eerder bij een insider. De CD&V vindt dat het niet meer aan hen is, en ook de MR was recent al te lang aan zet geweest. Bovendien verschoot de hyperenergieke Bouchez volgens sommigen zijn kruit te vroeg, door eind januari al door te duwen richting Vivaldi. Dat geldt helemaal voor PS-voorzitter Magnette, die ook nog eens overhoop ligt met CD&V. Voor De Wever (N-VA) was het dan weer intussen te laat. En niemand die vragende partij voor de groenen was.