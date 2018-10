Zoals in de film: geen paniek, het is maar een terreuroefening Bart Boterman

04 oktober 2018

10u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Nabij de Wenduinebank, voor de kust van De Haan, werd gisteren een wachtschip van een windmolenpark gekaapt door terroristen. Althans, dat was het scenario van de internationale antiterrorisme-oefening 'Guardex 18'.

"De terroristen hadden een bom aan boord en gijzelden de bemanning. De federale politie en Defensie stuurden helikopters en patrouilleschepen ter plaatse. De legertroepen klommen aan boord, terwijl het speciale interventieteam van de politie afdaalde met touwen vanuit helikopters", zegt Hubert Rubbens, woordvoerder van de marine.

De bom werd geneutraliseerd door een ontmijner van de Duitse marine en de gijzelaars bevrijd. Ook de coördinatie verliep vanuit een Duits marineschip, dat eveneens was uitgerust met een warmtecamera.



"De oefening was een succes. Het ging vooral om de internationale samenwerking en afstemming van communicatiemiddelen. Want alle communicatieapparatuur van de verschillende eenheden is anders", besluit Rubbens.

Dinsdag was er ook al een reddingsoefening voor drenkelingen van een fictief gekapseisd schip, in samenwerking met Nederland en Frankrijk.