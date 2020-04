Zo zwaar is Limburg getroffen door corona: 13 pagina’s overlijdensberichten HAA NLA

04 april 2020

12u56

Bron: Belga 12 Coronacrisis Virologen verwachten niet dat andere provincies het zwaar getroffen Limburg zullen bijbenen qua impact door het coronavirus. "Ik denk niet dat er nog een inhaalbeweging zal gebeuren", zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie over de crisis.



Limburg wordt momenteel het zwaarst getroffen door het coronavirus. Het Belang Van Limburg berekende dat 15 procent van de overleden patiënten in ons land uit Limburg komt. En dat terwijl Limburg maar 7,6 procent van de Belgische bevolking heeft. Op Twitter verscheen een filmpje van de overlijdensberichten in de Limburgse krant van zaterdag, die dertien pagina’s in beslag nemen. Doorgaans zijn dat er minder dan de helft.

Dreigen andere regio's Limburg in te halen als grootste broeihaard van het virus? De experten van het crisiscentrum denken van niet. "De maatregelen die we geïnstalleerd hebben, zorgen voor een vertraging van de viruscirculatie over het hele grondgebied", legt Van Gucht uit. "Het is de bedoeling dat er zich overal in dezelfde mate een vertraging voordoet.”

13 bladzijden overlijdensberichten in het Belang van Limburg. Daar wordt een mens stil van. In totaal 145 Limburgers overleden aan het coronavirus in 3 weken tijd.



Sterkte aan de nabestaanden. Vanavond applaudisseer ik voor jullie. pic.twitter.com/Q5GJhZmzpe Bruno Struys(@ brunostruys) link

Geen verklaring

Een verklaring waarom het coronavirus juist in Limburg zo zwaar toeslaat, is er nog niet, maar daar wordt over gespeculeerd. Zo wordt gekeken naar de teruggekeerde families die op skireis in Noord-Italië waren, waar het virus woekerde, afgelopen krokusvakantie. Limburgers maken, in vergelijking met inwoners van de andere Belgische provincies, veel meer groepsreizen. Noord-Italië is daarnaast hun favoriete skireisbestemming.

Raf Terwingen (CD&V), burgemeester van Maasmechelen, zei dinsdag in Het Laatste Nieuws dat het ook kan liggen aan de grensarbeiders. “Meer dan 17.000 Limburgers pendelen van Belgisch Limburg naar Nederland om daar te gaan werken. In Nederland, waar aanvankelijk gekozen werd voor groepsimmuniteit, waren en zijn de coronamaatregelen een stuk lakser dan bij ons.”

Tot slot zou carnaval ook een verklaring kunnen zijn: in Sint-Truiden ging de stoet nog uit, ondanks het stormachtige weer, en die stad blijkt nu een van de broeihaarden van de besmetting te zijn. Maar de carnavalsstoet van Aalst, de grootste van het land, ging dit jaar ook uit en daar blijft het aantal besmettingen wel binnen de perken.

