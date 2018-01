Zo zullen de nieuwe Brusselse frietkoten eruitzien Spiegelende frietkoten van Studio Moto winnen ontwerpwedstrijd stad TT

18 januari 2018

15u09

Bron: Belga 0 Het Belgische architectenbureau Studio Moto en zijn spiegelende frietkoten zijn donderdag voorgesteld als winnaar van de ontwerpwedstrijd van de stad Brussel en het Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri). Het nieuwe iconische frietkot zal op tien plaatsen in Brussel opgetrokken worden.

In totaal kreeg de jury 52 inzendingen voor de architectuurwedstrijd. De ontwerpen moesten een eigen identiteit hebben, makkelijke te integreren zijn in het stadsweefsel en uitermate functioneel voor de friturist.

Het winnende ontwerp is een simpel rechthoekig frietkot dat opvalt door zijn weerspiegelende coating uit glanzend aluminium. Op die manier verandert het aanzicht naargelang de weerspiegeling. Elk frietkot is ook uitgerust met een lichtgevend naambord op het dak. Wanneer de voorste klep opent, komt het frietkot tot leven met zijn kleine kleurrijke tegels binnenin.

"We houden niet van uniformiteit en Brussel wilde ons dat opleggen", zei jurylid en voorzitter van Navefri Bernard Lefèvre. "Maar het is helemaal anders uitgedraaid. Je ziet de belgitude in het project. Het is serieus, maar tegelijkertijd ook amusant."

Het uniforme frietkot moet in de loop van 2019 acht soms verouderde frietkoten op het grondgebied van de stad Brussel vervangen. Daarnaast komen er op twee nog te bepalen plekken twee extra frietkoten.

Voor elk frietkot is een budget van 50.000 euro uitgetrokken.

De eerste laureaat kreeg een prijs van 10.000 euro, maar ook de tweede en derde laureaat werden beloond met respectievelijk 5.000 en 3.000 euro.