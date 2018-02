Zo zouden Vlaamse steden eruitzien mochten ze overstromen door klimaatverandering Leen Belpaeme

15 februari 2018

16u02

Bron: eigen berichtgeving 0 Vzw Climaxi heeft postkaarten uitgebracht waarop de gevolgen van de stijging van het zeewaterpeil te zien zijn in verschillende Vlaamse steden. Zo baden ondermeer de Rock Strangers in Oostende in de zee en wordt Doel in de toekomst misschien wel een onderwaterstad.

“De laatste dagen wordt er veel nieuws gebracht over de verhoging van het zeewaterpeil en de gevolgen voor een aantal Vlaamse steden. Indien we het roer niet omslaan komen Antwerpen, Mechelen, Gent, Oostende, Brugge en andere steden op lange termijn onder water te staan.

We lieten fotograaf Jo Clauwaert met dit gegeven experimenteren. Het resultaat is een onthutsende serie postkaarten die we aan het publiek presenteren als ‘reminder’”, legt Filip De Bodt van vzw Climaxi toe. Het moet de spreekwoordelijke symbolische knoop in de zakdoek zijn die mensen er aan herinnert dat dit tot de mogelijkheden behoort als we het stuur niet omgooien. “We kunnen dat doen door fossiele brandstoffen te laten waar ze zitten en echt wat te doen voor openbaar vervoer, energiebezuiniging, kort keten en zo meer.”