Zo zou de school van Theo Francken eruitzien: “Solidair maar niet socialistisch, elitair maar niet blank” LH

13 november 2018

17u09

Bron: Radio 1 1 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken weet al wat hij zou doen als hij niet meer aan politiek doet. “Ik droom ervan om een school op te richten. Elitair aan de uitstroom, niet aan de instroom”, zei hij op Radio 1.

De school van Francken zou niet zo’n verrassende carrièreswitch zijn, de staatssecretaris is namelijk pedagoog van opleiding. Francken deed zijn droom al eerder dit jaar uit de doeken bij Luk Alloo in het programma ‘Alloo Bij’. “Eén met niks dan geïnspireerde leerkrachten, die het maximum uit leerlingen kunnen halen”, zei hij toen. In het Radio 1-programma ‘De Wereld van Sofie’, dat gisteren draaide rond elite, ging hij daar dieper op in.

“Ik wil een school oprichten die elitair is aan de uitstroom, niet aan de instroom. Het mag geen school zijn waar enkel plaats is voor de zoontjes van advocaten en dokters, maar voor iedereen. Ik heb er ooit een slogan voor bedacht: solidair maar niet socialistisch, elitair maar niet blank.” Zijn droomschool zou geen privéschool zijn, maar een secundaire school zijn, waar ASO, TSO en BSO aangeboden worden.

Kennisoverdracht centraal

Francken zei ook dat zijn leerlingen niet gebaat zijn bij een té zachte aanpak. Hij wil een school “met een duidelijk pedagogisch project, met aandacht voor autoriteit en respect voor de leerkracht.” “Ik ben ook tegen pestgedrag, dat zou in mijn school ook keihard aangepakt worden. Maar kennisoverdracht moet centraal staan. We moeten niet redeneren dat mensen zich enkel maar goed in hun vel moeten voelen, of enkel maar op Wikipedia moeten opzoeken. Bepaalde ijkpunten zoals de Boerenkrijg of de onafhankelijkheid van België zijn wél belangrijk om te kennen", ging hij verder.

In België moet alles gelijk en socialistisch zijn. In de VS zou niemand aanstoot nemen aan het woord elitair

Op de vraag of eliteschool niet te exclusief klinkt, antwoordde Francken: “Ik heb dat woord elite ooit eens in mijn mond genomen, en ik kreeg meteen Caroline Genez en Hilde Crevits op mijn dak. Omdat het woord elitair aangebrand is. In België heerst het sociaal-democratische paradigma en moet alles gelijk zijn, in de Verenigde Staten daarentegen zou niemand daar aanstoot aan nemen.”

Ouderlijke betrokkenheid

Francken vindt tot slot dat de slinger doorgeslagen is wat betreft het streven naar gelijkheid. “Niet iedereen kan mee in het onderwijs, iedereen is geboren met de talenten die hij of zij heeft. Je kan een stuk corrigeren in het onderwijs, maar niet volledig.”

“Wat wel duidelijk helpt, is participatie van de ouders. Daar zou ik ook zwaar op inzetten: ouders hun betrokkenheid verhogen, bijvoorbeeld door ze verplicht naar oudercontacten te laten komen”, zei Francken nog in de uitzending.