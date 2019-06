Zo ziet het nieuwe Bellewaerde Aquapark eruit LDW

24 juni 2019

19u30 6

Volgende week maandag opent het Bellewaerde Aquapark in Ieper. Bellewaerde had er 17 miljoen euro voor over, hun grootste investering ooit. Een ticket kost 21 euro voor volwassenen, 19 euro voor kinderen en 8 euro voor de kleinsten. Het park werd in 15 maanden gebouwd, de maximumcapaciteit is 1.000 bezoekers.