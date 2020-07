Exclusief voor abonnees

Zo ziet het najaar eruit volgens experts: “Hoe de herfst zal verlopen, hangt volledig af van wat we deze week doen”

“Valt deze golf nog te stoppen? Misschien deze week. Anders is het te laat.”

Erwin Verhoeven

21 juli 2020

14u06

16

Laten we het maar eerlijk toegeven. We hadden gedacht dat we ons deze zomer niet al te veel zorgen moesten maken. De grootste optimisten hoopten zelfs op het definitief uitblijven van een tweede golf. Zodat in het najaar scholen en universiteiten weer normaal open konden. En we eindelijk “gewoon” naar het theater, de concertzaal en het voetbalstadion zouden trekken. Het ziet er vandaag echter lichtjes anders uit. Nu al miserie. Wat wordt het dan in september en oktober? Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) kijken vooruit.