Zo ziet de eerste KFC in ons land eruit

Redactie

03 juni 2019

16u01

3

Overmorgen gaat in ons land het eerste Kentucky Fried Chicken-restaurant open in het noordstation in Brussel. KFC kent u misschien van de emmers gefrituurde kip die ze daar verkopen. In de Verenigde Staten bestaan ze al 67 jaar en ze zitten intussen overal ter wereld. Nu dus ook in België en er zijn plannen voor maar liefst 40 restaurants.