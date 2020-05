Exclusief voor abonnees Zo zal je vanaf maandag moeten winkelen Bij al te grote drukte zullen bepaalde steden hun winkelstraten dichtgooien Luc Beernaert

05 mei 2020

15u24 6 Aan de rechterkant van de straat stappen, behalve in sommige straten van Oostende. Wachten tot het pashokje is ontsmet. Niet langer dan een halfuurtje in de winkel blijven en rechts afslaan wanneer je de winkel uitkomt: ziehier hoe je shoppingtripje er vanaf komende maandag zal uitzien.

Vanaf 11 mei gaan de winkels normaal gezien weer open, en dat zal voor velen een opluchting zijn. Alleen: winkelen wordt een andere ervaring dan wat we gewend waren. De Nationale Veiligheidsraad, die morgen samenkomt, bepaalt de versoepeling van de lockdown, maar lokale besturen moeten dat in de praktijk vertalen. Uiteraard gelden in de eerste plaats de basisregels: anderhalve meter afstand houden, alleen winkelen en maximum één klant per 10 vierkante meter.

In kledingwinkels gelden bijzondere regels: winkeliers moeten handgel en handschoenen voorzien voor klanten, paskamers alternerend openen en na elke pasbeurt volledig ontsmetten. Kan dat niet, dan moeten de paskamers gesloten worden. Gepaste maar niet aangekochte kledij mag pas de volgende dag terug in de winkel gehangen worden. Klanten krijgen ook het advies mee kleren voor gebruik te wassen.



Hieronder de maatregelen die Brussel en de Vlaamse centrumsteden reeds hebben genomen.

