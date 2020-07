Zo zal horecabezoek er voortaan uitzien: mondmasker en verplichte registratie KVDS

23 juli 2020

13u34 0 Een bezoek aan een restaurant of café gaat er heel anders uitzien. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat naast het personeel ook de klant voortaan een mondmasker moet dragen als hij zich in de zaak verplaatst, bij het binnenkomen of naar het toilet gaan bijvoorbeeld. Klanten zullen zich ook verplicht moeten registreren met het oog op contacttracing.

Tot nu toe moest alleen het personeel van horecazaken een mondmasker dragen in de zaak. Klanten zullen dat voortaan ook moeten doen, als ze binnenkomen, bij het buitengaan of als ze naar het toilet moeten, maar niet als ze in hun bubbel aan tafel zitten. Dat is nu ook in Frankrijk al het geval.





Premier Sophie Wilmès (MR) drukte er tijdens de persconferentie van de Veiligheidsraad op dat het niet is toegelaten om gesprekken te voeren tussen verschillende tafels, zomaar rond te lopen op café of in een restaurant of te dansen en te zingen.

Contactgegevens

Daarnaast zullen klanten ook hun naam en hun contactgegevens moeten achterlaten. Als er later iemand positief zou testen die de zaak bezocht, kunnen andere klanten verwittigd worden en in zelfquarantaine gaan. De gegevens zullen volgens premier Wilmès na veertien dagen vernietigd worden en voor niets anders gebruikt worden dan contacttracing. Zaterdag zal er een standaardformulier beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie. In Duitsland werd een dergelijke maatregel al met succes ingevoerd.





Horeca Vlaanderen reageert positief op de nieuwe maatregelen, omdat het kan voorkomen dat de horeca opnieuw helemaal dicht moet. “Het is een logische stap met het oog op het stijgende aantal besmettingen”, aldus afgevaardigd bestuurder Matthias De Caluwe bij VTM NIEUWS. “Op deze manier kunnen we nog heel wat van onze vrijheden behouden. Het is een kleine prijs om te betalen. Gezellig tafelen is nog altijd mogelijk, ondanks het mondmasker. Volg de regels dus.”

Ook het opnemen van de contactgegevens van de klanten is voor Horeca Vlaanderen geen probleem. “Het heeft al eens op tafel gelegen. In Duitsland gaat het goed, daarom doen we het nu ook hier. We willen zo een bijdrage leveren aan de contact tracing.”

De Caluwe pleit ervoor dat de nieuwe regels ook afgedwongen worden met sancties. “Een oproep doen naar het gezond verstand van de mensen is niet voldoende. Er moet gesanctioneerd worden.”