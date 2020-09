Exclusief voor abonnees Zo zal de corona-app werken: “Zonder positieve test kan je geen waarschuwing uitsturen” Professor Bart Preneel, de bouwmeester van Coronalert, legt uit waarom ook een vrijwillige contactapp een hulpmiddel in de strijd tegen Covid-19 is Sven Spoormakers

03 september 2020

20u40 4 Coronalert - de app die uw contacten verwittigt wanneer u met Covid-19 bent besmet - zal volgende week bij 10.000 Belgen uitgebreid getest worden. Een week later zal hij voor iedereen beschikbaar zijn. “Je moet zélf aangeven of je na een positieve test je contacten wil waarschuwen. Maar zonder positieve test kan je het systeem niet activeren.”

De contactopsporingsapp van de overheid, om mensen sneller te laten weten dat ze mogelijk besmet zijn met Covid-19, wordt volgende week breed getest in real life bij 10.000 mensen. Ongeveer een week later zou ­Coronalert voor iedereen beschikbaar moeten zijn. “We kunnen er nog geen precieze datum op plakken omdat we afhankelijk zijn van Google”, zegt cryptograaf Bart Preneel (KULeuven). Hij overziet als ‘Vlaamse bouwmeester’ de ontwikkeling van de corona-app. “Google controleert zelf nog of de app niet zondigt tegen de privacyregels omdat we hun interface gebruiken. Die controle kan tot zeven dagen duren. Het zou dus kunnen dat iemand maandag nog een tikfout wil verbeteren en Google opnieuw een week nodig heeft voor de controle. We zijn dus niet compleet meester van onze eigen tijdslijn.”

Zonder positieve test is het onmogelijk om een verwittiging uit te sturen. Voor de grap een hele klas twee weken vrijaf geven kan dus niet Bart Preneel

Bluetooth uitzetten

Eens gelanceerd, zou het opsporen van mogelijke besmettingshaarden een stuk sneller moeten kunnen. Met één grote zwakte: de app installeren blijft vrijwillig. De privacywetgeving laat niet toe dat overheden het gebruik van de corona-app verplichten. “Ik zie dat als een sterkte”, zegt Preneel. “Je kan het verplichten in China en Hongkong, maar niet bij ons. Bovendien: zelfs als het verplicht zou zijn, blijven er manieren om het systeem te omzeilen — je hoeft maar je bluetooth uit te zetten en je smartphone zal niet meer communiceren met andere toestellen. Het is namelijk via die draadloze verbinding dat smartphones de duur en de nabijheid van uw contacten met anderen — ook de mensen die u niét kent — registreren.”

Wie? Waar?

Wanneer je Coronalert opent, krijg je op het beginscherm al te zien hoeveel risico je loopt. Op het startscherm staat dan of je met een besmette app-gebruiker in contact bent gekomen en hoeveel dagen dat geleden is. Je weet niet wie dat was of waar dat gebeurd is. Je wordt alleen verwittigd voor contacten met mensen waar je langer dan een kwartier en dichter dan anderhalve meter bij was. Tegelijk wordt de gebruiker aangeraden om bij symptomen zijn arts te contacteren en een coronatest aan te vragen. Preneel: “Eerst komt de vraag naar symptomen en wanneer ze begonnen zijn. Op die manier kan de app al bepalen vanaf wanneer u besmettelijk was. Vervolgens krijgt de gebruiker een 17-cijferige code om aan de arts te geven. Met die code is de test gelinkt aan de app — andere gegevens, zoals naam of locatie zijn daar niet mee verbonden. Wanneer een gebruiker een positief testresultaat krijgt, kan die zelf aangeven of mensen met wie hij of zij in contact was een verwittiging krijgen. Zonder positieve test is het onmogelijk om een verwittiging uit te sturen. Jongeren die school beu zijn en denken op die manier iedereen twee weken vrijaf te geven: het gaat niet.”

Lees ook: Wie krijgt als eerste het coronavaccin? Wij zochten het uit (+)