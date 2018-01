Zo zal Bellewaerde Aquapark eruitzien Waterpark krijgt 'lazy river' en interactieve expeditieboten HA

19 januari 2018

14u24

Bron: Facebook, Bellewaerde 597 Bellewaerde Aquapark opent volgend jaar de deuren in Ieper. De voorbereidende werken zijn volop aan de gang. Het pretpark en de architecten hebben vandaag een maquette van het indoorwaterpark voorgesteld aan het grote publiek.

"Het park heeft de ambitie om het meest complete waterpark voor de hele familie te worden", klinkt het in een persbericht. Aan het gloednieuwe indoorwaterpark hangt een prijskaartje van 17 miljoen euro vast.

Toekomstige bezoekers, jong en oud, kunnen zich verwachten aan verschillende waterspeeltuigen "in een oase van groen". Het park voorziet in een 'lazy river' en twee interactieve expeditieboten die de bezoekers zullen voeren langs onder meer een grot en klimmuur. Voor de allerkleinsten komt er een peuterbad en speelzone op hun maat. Verschillende waterglijbanen moeten de meer ervaren waterratten bekoren. Tijdens de zomer zullen bezoekers kunnen uitrusten in een ligweide.

De voorbereidende werken zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden zullen circa anderhalf jaar in beslag nemen. Voor de bouw wordt een beroep gedaan op veel lokale bedrijven, zoals LD Architecten uit Kortrijk en hoofdaannemer Monument-Vandekerckhove uit Ingelmunster. De opening van het gloednieuwe indoorwaterpark is voorzien in het voorjaar van 2019.