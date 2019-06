Zo zag je het nog nooit: het publiek van Werchter door de ogen van Macklemore Redactie

29 juni 2019

21u15 1

Deze beelden tonen hoe Macklemore de wei van Rock Werchter zag vanavond: één vat vol energie en enthousiasme. De Amerikaanse rapper zette de wei in vuur en vlam en hij had het publiek duidelijk helemaal in zijn macht.