Zo worden potentiële besmettingen opgespoord: ‘contact tracing’ start op 4 mei RL

25 april 2020

01u35

Bron: Belga 22 Vanaf 4 mei, wanneer de eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen ingaat, zal er aan contact tracing worden gedaan. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Er komt een callcenter in elk gewest en gemeenschap en een gemeenschappelijke database om het werk van de tracers en de opvolging te organiseren.

Zodra een arts een Covid-19-besmetting vaststelt, zal de besmette persoon gecontacteerd worden door een ‘contact center’ in zijn gewest om een lijst van contacten op stellen van mensen met wie de persoon de afgelopen twee weken contact heeft gehad. In die callcenters worden 2.000 voltijdse equivalenten ingezet.

Die contacten worden dan op hun beurt gecontacteerd via de telefoon of via een andere weg - er was tijdens de persconferentie nog geen sprake van een app om dat te doen. Zij moeten zich dan op hun beurt aanmelden bij hun arts als ze symptomen hebben, om ook getest te worden. De federale regering zal een gemeenschappelijk platform voor het beheer van de callcenters voorzien en een databank om het werk van de tracers op te volgen en te organiseren.

App met aandacht voor privacy

Een interfederale commissie staat in voor het coördineren van de strategie, het aanbrengen van expertise en het rekruteren van medewerkers. De federale overheid zal ook een juridisch kader uitwerken om de privacy te beschermen bij de creatie van een app.

Technologiefederatie Agoria is tevreden dat er een app komt met een sluitend juridisch kader voor de bescherming van de privacy, en steunt ook de oprichting van de database om het werk te organiseren van wie de contacten opspoort.

Agoria pleit wel voor een eenvormige aanpak en corona-app voor het hele land. "Enkel zo kunnen we het virus volgen en klein krijgen. Bijna negen Belgen op tien hebben immers een smartphone. Zo'n app kan waarschuwen als we in de buurt geweest zijn van iemand die positief getest is. Opsporing en afzondering van wie besmet is, gebeurt zo sneller. De nadruk moet liggen op het volgen van het virus, niet de mensen", klinkt het.

De regio's van het land zouden volgens Agoria, samen met de Nationale Veiligheidsraad en de 'Data Against Corona'-taskforce, verder aan één plan kunnen werken.