Zo worden bevoegdheden van N-VA-ministers verdeeld, Maggie De Block neemt Asiel en Migratie over KVE

09 december 2018

11u49 8 Het ontslag van de N-VA-ministers brengt een hele stoelendans op gang. Staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) worden gepromoveerd tot minister. De posten van de N-VA-ministers worden verdeeld onder de drie partijen die nog in regering zitten. Het is nog wachten op de officiële bevestiging maar het lijkt erop dat de kaarten zo op tafel liggen.

• Maggie De Block (Open VLD) neemt Asiel en Migratie over van Theo Francken en voegt dat toe aan haar huidige taakpakket (Volksgezondsheid). De Block heeft als voorganger van Theo Francken (N-VA) kennis van zaken.

• Denis Ducarme (MR) wordt minister van Defensie (die bevoegdheid neemt hij over van neemt over van Sander Loones). Ducarme is ook minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

• Pieter De Crem (CD&V) wordt minister van Binnenlandse Zaken (neemt over van Jan Jambon). De Crem is tegelijk staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

• Alexander De Croo (Open VLD) wordt minister van Financiën (neemt over van Johan Van Overtveldt).

• Philippe De Backer neemt Telecommunicatie en Administratieve Vereenvoudiging over van Alexander De Croo. De Backer blijft tegelijkertijd staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee.

• Wie Gelijke Kansen van Zuhal Demir overneemt, is nog niet duidelijk.