Zo willen mobiliteitsexperts en bezorgde ouders Antwerps verkeer veilig maken TT

07 februari 2018

17u57

Bron: Belga 5 In Antwerpen heeft de samenwerking tussen onder meer mobiliteitsexpert professor Dirk Lauwers, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond en de voetgangersbeweging tot een "mobiliteitspact" geleid dat moet bijdragen tot een veilige en slimme stadsmobiliteit. Het uitgangspunt is meer ruimte voor voetgangers en fietsers, een efficiënter openbaar vervoer en minder autobewegingen.

Het mobiliteitspact is een antwoord op de drie fietsers die in oktober op korte tijd in Antwerpen overleden na aanrijdingen. Het formuleert vijf ambities voor de stad. Verkeersveiligheid is de hoogste prioriteit in het plan, maar ook levenskwaliteit, bereikbaarheid, mobiliteit als een dienstverlening en een nieuwe balans op het vlak van mobiliteit staan hoog op de agenda.

De initiatiefnemers willen tegen het einde van de volgende legislatuur het aantal ernstige verkeersslachtoffers in de stad gehalveerd zien en het aantal slachtoffers onder fietsers en voetgangers moet met twee derde gedaald zijn. Voorts moeten er circulatieplannen komen voor alle districten. Nog slechts een derde van het aantal verplaatsingen mag met de eigen wagen gebeuren.

Het mobiliteitspact stelt een aantal concrete maatregelen voor. Zo zou de doorstroming van zwakke weggebruikers moeten voorgaan op die van het wegverkeer en moeten de zones 30 ook effectief zo worden ingericht en door de politie gehandhaafd. Elk jaar moeten er minstens tien zwarte kruispunten worden aangepakt, met een focus op verkeersveiligheid en een conflictvrije lichtenregeling. Er wordt ook veel aandacht gevestigd op participatie op districtsniveau.

Petitie

De initiatiefnemers hebben ook een petitie gelanceerd om hun oproep kracht bij te zetten, die door iedereen ondertekend kan worden.

Groen en sp.a reageren alvast enthousiast op het project en hopen op een brede steun over de partijgrenzen heen. "Dit mobiliteitspact bevat verschillende maatregelen die nodig zijn en die Antwerpen aankan, zoals de invoering van één circulatieplan op stadsniveau en concrete ambitieuze stappen om de noodzakelijke modal shift in gang te zetten", zegt Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns. Ook Open Vld verwelkomt de "verrijking van het inhoudelijk debat", maar plaatst wel vraagtekens bij voorstellen zoals het belasten van bedrijven op basis van de parkeerplaatsen op hun domein.