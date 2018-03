Zo wil Weyts het fileprobleem aanpakken: met 32 grote werven op snelwegen ep

09 maart 2018

15u29

Bron: Belga 343 De files op de Vlaamse snelwegen zijn in 2017 liefst 6 procent zwaarder geworden, doordat er opnieuw meer verkeer op de baan was dan het jaar daarvoor. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft vandaag uitgelegd hoe hij het fileprobleem wil oplossen: door 1,5 miljard euro in Mobiliteit te investeren. Dat betekent dat we ons aan g rote werven op de autosnelwegen - maar liefst 32 in totaal - mogen verwachten.

Dit jaar investeert Weyts 1,5 miljard euro in Mobiliteit. Een noodzakelijke investering, gelet op de toegenomen filedruk op de Vlaamse snelwegen. De minister zet in op doorstroming, leefbaarheid en alternatieven voor de auto. "Waar we werken om de mobiliteit te verbeteren, werken we ook mensen op de zenuwen", beseft Weyts. In de provincie Antwerpen staan de meeste werken gepland, waaronder enkele projecten die ernstige verkeershinder zullen veroorzaken.

Daarom zal bij de snelwegwerken maximaal worden ingezet op volcontinu werken (7 dagen op 7, 24 uur op 24) en op werken tijdens weekend- en vakantiedagen. De vele werven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. In maart en september komen er uitgebreide campagnes om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over het nieuwe wegenwerkenoffensief.

Hieronder kun je de 32 grote geplande werven op de kaart bekijken:

Mobiele trajectcontrole

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) gaat meer inzetten op de verkeersveiligheid van de arbeiders en de weggebruikers tijdens de werken. Al enkele jaren wordt een mobiele flitscamera actief ingezet op werven van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dit jaar gaan we een stapje verder,” aldus minister Weyts. “De mobiele trajectcontrole die momenteel langs de A12 staat, zal worden ingezet bij snelwegwerven. Je kan immers geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, vandaar de mobiele trajectcontrole.”

Investeringen

Er wordt fors geïnvesteerd in betere doorstroming, zodat er minder files ontstaan. Waar mogelijk wordt er geïnvesteerd in extra capaciteit. Zo worden er spitsstroken aangelegd langs de E17 (Zwijnaarde - De Pinte), de E313 (Lummen-Beringen) en de E314 (Herent-Aarschot). Extra capaciteit is geen overbodige luxe, want de gestegen filezwaarte werd ook veroorzaakt door extra verkeer.

Weyts investeert ook in de alternatieven voor de auto. Bedoeling is om meer chauffeurs te verleiden om de auto te ruilen voor bijvoorbeeld de fiets. Zo komt er ter hoogte van Gasthuisberg een nieuwe fietsbrug over de E314.

Er wordt tenslotte geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12 (ter hoogte van Ekeren), de E314 (ter hoogte van Genk) en de E17 (Zwijnaarde - De Pinte).

Maarten Matienko van mobiliteitsclub VAB pleitte er alvast voor om extra aandacht te hebben voor de coördinatie met de werken op anderen wegen.

Zwarte punten

In 2017 werden alle vorige recordwaarden qua filezwaarte (combinatie van filelengte en fileduur) geklopt. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van het Vlaams Verkeerscentrum. De filekampioen was de Kennedytunnel in de richting van Nederland, waar dagelijks meer dan tien uur file staat, twee uur meer dan twee jaar geleden.

Het verkeer op de Vlaamse snelwegen nam vorig jaar met 0,6 procent toe op werkdagen en met 1,9 procent op zaterdag. Opmerkelijk is dat het vrachtverkeer, na een status quo in 2016, weer stevig aangroeide met 1,5 procent op werkdagen. "Onze verzadigde wegen slibben dus voort dicht, met langere files en meer tijdverlies tot gevolg", aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Ochtend versus avond

Zowel de ochtend- als de avondfiles namen toe in 2017. Daarbij sprong vooral het verkeersinfarct in Antwerpen in het oog. In de regio Antwerpen werden de ochtendfiles 14 procent zwaarder, de avondfiles liefst 18 procent. De filezwaarte in Antwerpen was daarmee, over de hele dag bekeken, veel groter dan in Brussel (ochtendfiles +7 procent, avondfiles +5 procent). De ochtendfiles waren in 2017 met 158 kilometer gemiddeld 13 kilometer langer dan in 2016. De avondfiles gingen van 121 km naar 124 km.

Maandag 11 december was de absolute topdag qua filelengte. Toen stond er door hevige sneeuwval tijdens de ochtendspits maar liefst 603 kilometer file op de Vlaamse snelwegen.